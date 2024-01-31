3層應急機制被批乏配套 學生按指示求診需排期一年

【本報訊】政府在去年12月及本月於全港中學推行以學校為本的3層應急機制，應對近期學童自殺愈發成風的情況，惟被專家指僅能短期應急，未能治本。而因為青少年輕生個案居高不下，經檢視相關情況及聽取業界的意見後，政府前日宣布決定延長學校為本3層應急機制至今年12月31日。有議員指，學生出現自殘及輕生個案仍多，機制仍有改進地方。

議員朱國強昨日在電台節目透露，曾有校長反映遇到認為屬高危的個案，致電機制的應急專線，惟獲得的回覆是如果緊急，着校長致電999求助，若非緊急則可向醫管局精神科求診，他直言答案「幾令人詫異」。亦曾有校長反映得不到支援，有個案學生按指示求診看醫生，惟結果需要排期一年，質疑支援未到位。

朱國強又指，曾有試過輕生的求助學生，先到一間醫院求診被醫生評為沒有問題，而另一間醫院的醫生則評為很嚴重需要跟進，他希望醫管局要有相關配套及醫生專業培訓需要統一，又認為前線聽電話的同工需知道發生甚麼事，否則打完專線是沒有服務的，都是徒勞。他亦希望有關3層應急機制能擴展至小學，因為高小與初中生面對的壓力相若。

學者促找出輕生根源 港大防止自殺研究中心總監葉兆輝在同一節目表示，希望需要協助的學童能及早見醫生，當局亦不宜將防止自殺問題以醫療化處理，需要找出引致學生輕生問題的根源，否則不是針對問題，亦會忽略了可提供支援人士的參與。