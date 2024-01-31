石門站殘廁內笠頭自殺 80歲夫死 71歲妻留醫

【本報訊】港鐵屯馬綫石門站港鐵職員，昨日下午約4時半報案，指一對年約70至80歲男女長者，被發現於站內殘廁懷疑企圖自殺。救援人員趕至時，見到老翁及老婦陷入昏迷，立刻把二人送往威爾斯親王醫院搶救，可惜老翁終告不治，老婦經治療後回復清醒，並於院內留醫。

調查揭欲殺妻後再輕生

現場所見，殘廁內有一張相信屬於女事主的輪椅，及兩個懷疑涉案膠袋和繩子，不排除二人以膠袋笠頭輕生。據悉，由於男女事主進入殘廁良久未有出來，因此觸動感應器，港鐵職員在警告提示下進入殘廁察看，繼而揭發事件。人員經初步調查後，相信老翁擬殺死老伴後，再自殺了結殘生，遂將案件列作企圖謀殺及自殺，正循多方面調查事件原委。