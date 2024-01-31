以老護老問題嚴重 促18區設支援中心

【本報訊】本港一日之間爆兩宗或涉照顧壓力爆煲的悲劇，再次敲響照顧者缺乏支援的關注，議員李世榮表示，全港有230萬長者、長期病患及殘疾等需要照顧的人士，並有約45萬人擔當照顧者，以致出現不少「以老護老」、「以老護殘」的情況，很多照顧者壓力瀕臨界點，他希望勞工及福利局正視問題，於全港十八區設照顧者支援中心，紓緩照顧者壓力。有關注照顧者的組織指出，照顧者壓力不宜與個人經濟條件的好壞掛鈎，即使是經濟條件較好的照顧者也可能難以承受壓力，呼籲市民留意照顧者的睡眠及休息時間是否足夠。

照顧者壓力忌與貧富掛鈎 循道衛理楊震社會服務處部門主管鄭婷欣坦言，照顧者所承受的壓力，抑或衍生出的自身情緒等，不宜與個人經濟條件的好壞掛鈎。她舉例指，服務處有一位分享者的情況，他是一名僱主，家中經濟條件好，亦聘請了家傭照顧雙老，但由於患上認知障礙症的母親漸漸不認得自己，甚至出現莫名其妙的情緒反應，令該名分享者壓力倍增，幸好他懂得向別人求助，才不致想不開「做傻事」。

鄭又呼籲，照顧者應定時意識自己的處境，尤其是生活作息時間表，譬如3個月內每天的睡眠時間少於6小時以下，此時已代表亮起了警號，應立即尋求外界求助。因為照顧者在長期缺乏睡眠下，個人會變得煩躁，影響情緒，繼而逐漸減少照顧耐性，壓力難紓，選擇輕生也不足為奇。

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝亦表示，照顧者的壓力與其經濟條件無關，坦言「好多人都承受緊好大壓力，但好多時仲係未畀人諒解同支持」。尤其當照顧者知道自己能力有限，「就算有錢都改變唔到啲咩」，此時的無望感便會更重，同樣地若照顧者未被外界預早察覺出現異常，甚或選擇獨自承受壓力，未有尋求外界幫助，在想不開的情況下，最終輕生自殺亦不足為奇。