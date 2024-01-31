不堪照顧失憶妻 廉署前高層墮斃

李俊生小檔案

患憂鬱症 通訊群組留遺言 退休13年的廉政公署前執行處處長李俊生，大前日被發現在北角城市花園住所墮樓身亡。經初步調查後，相信他因照顧妻子壓力爆煲，輕生前於家庭手機通訊群組，留下「再也無法承受壓力，不得不離開」的遺言後一躍而下。廉政專員對李辭世深感悲痛及惋惜，並向其家人致以深切慰問，又指李樂於分享經驗，與同事亦師亦友，深受愛戴。

本周日中午12時許，北角城市花園有一名姓李（73歲）男子從高處墮下，送院經搶救後被證實傷重死亡。至昨日，死者被證實為廉政公署退休執行處處長李俊生，他生前疑因照顧妻子感到壓力及受情緒困擾。據了解，李俊生與72歲妻子居於城市花園7座一單位，並聘請了一名外傭處理家務。當日事發前女傭離家外出，當她走到大廈地面時，突然聽到「砰」一聲巨響，然後見到李妻衝落樓，始知李俊生在寓所墮樓，並被送往灣仔律敦治醫院搶救。

第一代反貪人員 服務逾35年 事後，李俊生的39歲兒子趕至醫院，期間有人透露李妻近年失憶，需要家人加倍照料。不過，李最近因照顧妻子而壓力頗大，自己更因此患上憂鬱症。據了解，在墮樓前3分鐘，李在家庭手機通訊群組內寫下遺言，指「再也無法承受壓力，不得不離開」。李子驚悉後，立刻嘗試致電父親惟未能聯絡，其後再致電外傭始知父親墮樓。

廉政專員胡英明昨日發表聲明，指得悉前執行處處長李俊生辭世，深感悲痛及惋惜。他謹代表廉政公署仝人，向李俊生家人致以最深切的慰問。李俊生於1974年加入廉署，是第一代反貪人員，與廉署度過充滿挑戰的日子。李俊生於1996至2010年任執行處處長期間，領導廉署打擊公私營機構貪污，並於1999年獲行政長官頒發香港廉政公署卓越獎章，對香港的反貪工作貢獻良多，在此向他深表敬意。胡又形容李俊生服務廉署逾35年，樂於分享經驗，與同事亦師亦友，深受愛戴。曾經與李俊生共事的廉署同事，深切懷念他的睿智，及關懷下屬的領袖風範。