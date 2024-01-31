私吞內地客1.3億存款 瑞銀前董事還押候判

【本報訊】前瑞士銀行聯席董事於兩年間，涉向兩名內地客戶聲稱以人民幣匯款來港有麻煩，着兩人把款項存入他的內地銀行戶口，轉換成美元或港元再存入兩人在港的瑞銀戶口。兩人先後把約1.3億元存入該董事戶口，他卻把款項據為己有。兩人發現戶口負債，最終揭發事件，經執法部門調查，發現他在案發時持有6輛法拉利等名車及多個在英國及內地的物業。該董事昨於高院承認兩項洗黑錢罪，法官把案件押後至3月5日聽取求情及判刑，期間被告須還押。

男被告孫健榮（36歲）案發時為瑞銀聯席董事。他原被控一項欺騙、一項盜竊及兩項洗黑錢罪，他承認兩項洗黑錢罪，餘下控罪獲准於法庭存檔。洗黑錢控罪指被告於2016年6月1日至2018年6月28日，在香港以其在滙豐銀行及恒生銀行的戶口處理從可公訴罪行獲得的得益，涉款逾1.3億元。

承認兩項洗黑錢罪 案情指，被告於2013年12月起為瑞銀香港的聯席董事，2014年3月起為從南京來港定居的內地男女于全利及樓小洁，在港開設的瑞銀戶口之客戶顧問。被告於2016年10月向兩人稱以人民幣匯款來港會有麻煩，着兩人把款項存入他的內地戶口，他再把款項轉為港元或美元帶來港，再由其表親的香港戶口轉到兩人的瑞銀戶口。兩人於同年11月起至2018年2月，把約1.32億人民幣轉到被告的內地戶口。被告其後把轉款單據的照片轉發予兩人查看。

2018年6月被告離職，新的客戶顧問更新事主帳戶發現戶口負債高達1.24億元。兩人向被告查詢，他曾以一公司戶口託管款項等作解釋，並於同年6月12日與兩人到瑞銀在港的辦公室作查詢。瑞銀最終報案，調查下發現被告於案發時持有6輛法拉利及林寶堅尼等名車，並持有3個在英國及兩個在內地，共值2,900萬元的物業，另外亦在案發時間於英國倫敦購入合共有27個單位之物業。調查又發現，稅單顯示被告於2014年至2018年間總收入僅400萬元，但案發時他持有的銀行戶口曾存入約1.34億元。案件編號：HCCC 77/2021