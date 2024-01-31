澳門消息：上年412人墮公檢法騙局失1.5億

【本報綜合報道】澳門當局昨亦公布去年全年接報407宗電話詐騙案件，按年上升2.6倍，以假冒政府機關人員即「公檢法」的手法為主，共有412受害人，損失共1.5億澳門元，當中大學生受害者佔116人，損失4,400多萬澳門元，對騙案不絕情況，當局表示「好頭痛」。

另外，互聯網騙案有871宗，按年升42.8%，殺豬盤、門票詐騙等手法亦有多宗；盜刷信用卡網上消費案件有329宗，按年上升89.1%，卡資料外洩源頭近半為釣魚網站；裸聊勒索案有133宗，按年上升52.9%，該類案件在2019年只有5宗。

此外，當局提到近年AI智能詐騙興起，但至今未獲報案，而去年曾發現網上假冒名人投資詐騙，雖然並非AI動畫詐騙，但已屬AI智能詐騙雛形，尋獲34名潛在受害人，損失3,000萬澳門元。

1.2萬宗罪行立案調查 當局表示，去年全年就各類罪案共開立12,390宗案件調查，按年增43.9%，較2019年則減少20.5%；其中專案調查及檢舉有6,804宗，按年上升52.2%，也較2019年上升7.1%。年內完成案件10,480宗，將2,516人移送法辦。

另外，一中年漢墮公檢法騙局，事主為澳門居民，去年12月12日收到自稱「中國移動」職員來電，指他名下電話發放大量詐騙訊息。事主隨後被轉接至自稱「福建公安」的人士，被要求將存款轉至「安全帳戶」進行「資金審查」，同時要每日匯報行蹤。事主不虞有詐，按指示先後轉帳220萬港元。