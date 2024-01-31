去年強姦非禮激增223宗

【本報訊】社會愈來愈多風化案。2023年涉及性罪行的案件亦上升，強姦案便有67宗，較2022年增加14宗，當中更有兩宗未偵破，至於非禮案也增加209宗，而升幅主要來自發生在公眾地方的罪案。

學生成裸聊案最大受害群 最新數字顯示，2023年勒索案有2,659宗，上升45%，當中裸聊案已上升715宗，而學生為最大受害群組。性罪行方面，強姦案有67宗，增加14宗，有3宗涉及陌生人的案件，全部已被偵破。67宗案件中，有兩宗未被偵破，疑犯與受害人分別為同事及朋友關係，部門正追緝兩人。非禮案增209宗至1,162宗，升幅主要來自發生於公眾地方及港鐵範圍內的案件，亦與疫後社會復常有關。

另外，嚴重毒品罪行共有1,153宗，各類型主要毒品檢獲量錄得25%至超過兩倍的升幅，涉及案件的青少年學生有48人；三合會相關罪行有2,334宗，減少220宗；青少年罪行方面，因刑事罪行被捕的青少年有3,041人，上升10%，主要來自詐騙案、店舖盜竊、雜項盜竊。