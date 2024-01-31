港詐騙成瘋 一年4萬宗

勁升4成破案乏力 呃走90億 疫後香港經濟未復甦，罪案卻不斷上升，淪為「詐騙之都」、「罪惡城」。最新數字顯示，2023年全港錄得逾9萬宗罪案，較2022年上升29%，且主要由於詐騙案升幅帶動，去年亦近4萬宗，上升43%，當中70%涉及網上騙案，金額超過90億元。執法部門指去年社會復常，大部分傳統罪案較前年上升，而詐騙集團大部分不在本港運作，因此破案率較低。針對虛擬資產騙案的進展，執法部門解釋，由於虛擬資產平台的案件複雜，涉及受害人非常多，未來主要會看資金流向，需時搜集證據。

傀儡戶口洗黑錢 拘捕近萬人 去年全港有90,276宗罪案，整體破案率31.1%。詐騙案共有39,824宗，佔整體罪案44%，政府指騙案飆升是全球趨勢，過去一年為應對上升，推出多項打擊騙案措施，而詐騙集團用大量傀儡戶口收取騙款和清洗黑錢，去年共拘捕9,239人涉及各類騙案和相關洗錢罪行，較2022年升75%。

在兇殺案方面，去年一共有28宗，較2022年減少兩宗，當中9宗涉及家庭和親屬間的暴力，只有一宗尚未偵破；傷人及嚴重毆打共有3,636宗，較2022年上升22宗，和家暴有關上升92宗；三合會有關的傷人案為308宗；行劫案有97宗；爆竊案有1,354宗；盜竊案有23,135宗，上升27%，升幅主要來自雜項盜竊、店舖盜竊和扒竊案。

針對詐騙案破案率低，議員周文港問及香港會否參考新加坡電子商貿市場教育安全評級制度，又指香港IT人才有11.2萬個僱員，但做網絡資訊保安的只有1,600人不到，如何加強培訓。執法部門回應指自2022年與通訊辦和電訊商成立工作小組後，仍然有定期會面，因此電話騙案整體數字減低。

議員黃俊碩則問及反詐騙聯合情報中心成效，又指有國家針對境外詐騙集團行動引渡罪犯回國受審，香港有否引進執法。執法部門指該中心自去年11月成立後，銀行攔截騙款的時間平均縮短70%。

JPEX案涉款16億 69人落網 針對虛擬資產平台騙案，議員吳傑莊問及一般需要多少時間破案，當局以JPEX案為例，指2023年接獲2,636宗報案，涉及金額16億元，目前已經接觸2,300名受害人，約三分之一已錄取口供，並且拘捕69人，凍結資產總值約兩億元，政府表示由於案件複雜，涉及受害人非常多，未來會看資金流向，從而搜集足夠證據，如有在逃人士，需要時會和海外執法人員尋求協助。

針對有集團使用人工智能偽裝、換面進行詐騙，執法部門指去年8月曾搗破利用人工智能換面的本地集團，共拘捕7人涉及串謀欺詐。