財政緊絀謀發展 片區模式闖出路

政府面對經濟不景造成賣地收入狂減，眼前股市、樓市從去年到今年拾級而下，今年財赤料逾千億元。政府統籌北部都會區發展在在需錢，卻面對財赤壓力，工程開支難以承擔，不得不謀另類方式發展。發展局局長甯漢豪接受傳媒訪問時表示，政府希望借鑑內地一些新發展區的經驗，正構思以「片區模式」發展北都等大型項目。

「片區開發模式」是甚麼概念？要言之，即區內不同板塊的土地，透過招標交由發展商進行土地平整、基建及發展，有關的工程開支由發展商承擔，並會反映在地價上，可減輕政府財政開支，對政府的現金流有幫助。甯漢豪表示，初步認為在今年公布規劃用途的坪輋、打鼓嶺新市鎮、流浮山及新田科技城，有機會採用「片區模式」。

面對龐大財政赤字，庫房水緊政府卻開源無方，要謀發展，窮則變，變則通；最怕死牛一邊頸，又盲目樂觀，一味以為雨過必定天青，尋且會見到彩虹，「咁就累事」矣！今調整政策，起碼予人務實而不是務虛之感。

至於甚麼時候落實推出「片區模式」？甯局長稱不能夠期望發展商做公益，項目需要有經濟效益，要考慮融資問題，若果整體息口不吸引，難以進行融資，未必是好時機。經濟低迷下要尋找「好時機」自然不易。不過，政府要闖出路，又不能太「綁手綁腳」。去年6月發展局曾參觀深圳市南山區，了解當地「片區統籌模式」發展經驗。政府事後亦提及，「片區模式」是由單一開發商「根據政府的空間和產業規劃」，承擔整個片區發展過程中多項工作，包括拆遷補償、詳細設計、建造、營運商住房產以至管理新建社區設施，以提高效率和區內發展的連貫性。他山之石，可以攻玉。政府若光說不練，未能迎難而上，那只會在原地踏步，永遠不會有甚麼「好時機」！

政府既然對長遠賣地收入並不悲觀，甯漢豪指「住宅不可能常不推地」，當局會物色較易批出的地皮，不排除「拆細」啟德區地皮出售，她認為「成熟市區的蚊型地亦可以好好賣」；同時亦表示，未來會考慮個別官地的賣地條款，加入規定需要採用「組裝合成建築法」（MiC）。因為以往私人市場鮮有採用MiC建築，擔心「砌積木」的建造觀感不討好，影響樓價和銷情。不過，世事無絕對，若然組裝合成建築法可以大幅降低成本，令樓價下調，說不定亦會受基層市民歡迎。

至於交椅洲人工島填海，即「明日大嶼」，畢竟還是一紙藍圖，於庫房水緊下棄之不可惜！無奈局長仍表明「不要重回舊路」，政府不應在經濟欠佳時便叫停，擱置項目，否則當經濟好轉社會有需求時，就缺乏土地使用。局長此時此刻仍攬實「明日大嶼」，是高瞻遠矚還是好大喜功、死要面子工程？經濟如此不堪，既然調整對策要以「片區模式」闖出路，理應專注謀發展北都；如今「睇餸食飯」，一心就不要二用。今北都發展絕對是大基建，可至今仍講多過做，十畫未有一撇。路雖遠行則將至，事雖難做則可成。先由「片區模式」一步一腳印，任「明日大嶼」暫消失於水雲煙霧處吧！