笑看天下：仇俄症令世局更動盪

都說美國係世界局勢動盪的根源，這話的確有道理。英媒引述美國國防部非機密文件報道，鑑於俄烏戰爭引發嘅歐洲核危機加劇，俄羅斯戰術核武去年底進駐白羅斯後，美國推進事隔15年再次喺英國存放核武嘅計劃。

英媒指美方準備喺英格蘭一個空軍基地部署精確制導重力核彈，目前為此採購配套設備。美國喺2008年把部署於英國嘅核彈撤走，理由係當時俄羅斯構成嘅威脅已不如以往那麼大，惟北約近期提高對俄羅斯嘅警戒，北約軍事委員會主席鮑爾日前表示，西方國家應做好未來20年內全面應戰俄羅斯嘅準備。

看來，俄羅斯總統普京嘅強人和好戰形象「嚇得吓人」。北約日前啟動冷戰結束以來最大規模嘅軍事演習，來自北約31個成員國以及夥伴國瑞典的約9萬名軍人參加，模擬對付俄羅斯，陣容可謂漪歟盛哉，演習時間更長達4個月，橫跨北美洲至歐洲大陸嘅北約東翼，而且演習範圍逼近位於波羅的海沿岸嘅俄羅斯「飛地」加里寧格勒，一般估計俄羅斯早已在此部署了核武，如此一來，北約的大規模軍演，實際威脅俄羅斯嘅戰略安全，難怪普京指摘歐洲國家有「仇俄症」，並誓言剷除納粹主義。

俄羅斯兩年前發起對烏克蘭嘅「特別軍事行動」，其中一個原因就係北約不斷擴張，依家連「中立國家」芬蘭都已經加入北約，瑞典加入亦僅餘匈牙利未同意，對俄羅斯進一步壓迫。俄烏戰事無疑令俄國軍力受創，如今又面臨北約的「風刀霜劍嚴相逼」，但不要忘記，普京性格遇強愈強，何況俄羅斯係核武強國，一旦被迫出動戰術核武，則世界局勢，其兇險動盪更難預料！老美隨北約起哄擬在英國部署核武，切記要三思！