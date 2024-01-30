橫眉冷看：這就叫打蛇打七寸

2019年香港反修例風波期間，不少「黃絲」的自媒體紛紛冒起，為黑暴分子搖旗吶喊。及至2020年，香港推出《港區國安法》，很多反對派的成員倉皇出逃，尤其是一眾黃絲KOL，最會聞風先遁，時至今日，大部分都躲到英國或台灣去了。

這批黃絲的意見領袖雖然走了，卻儼然陰魂不散，有的曾捐錢協助留港的黑暴分子匿藏，有的則在海外籌劃甚麼「香港議會」，有的更天方夜譚，說要組織武裝力量，待時機成熟時反攻香港。

上述的瘋狂行動，在在需要金錢，這批黃絲KOL的資金，究竟是從何而來？說穿了，原來大部分是來自網絡平台廣告費的分帳。這些人流亡海外之後，沒有別的能力可以營生，於是天天拍攝時事評論節目，每個節目短則10分鐘，長則個多小時，內容無他，大多是「唱衰」中國內地和香港，卻不必講求甚麼分析深度。譬如今天上午，聞說香港島有業主賠本一成，放售了一幢房子，這些黃絲KOL便幸災樂禍，拍片揶揄一番；到下午，又有九龍區的業主出售樓宇，售價比買入時下跌了兩成，他們又拍片，大談甚麼「香港已死」云云。

黃絲分子勝在愚昧者多，因此上述的節目雖然質素低，卻不代表點擊率也低。據說在全盛時期，一個黃絲KOL的網上廣告分帳額，每月可以高達數十萬元。早前香港的國安部門終於出重手打擊，他們特別提醒港人，在網上資助或訂閱亂港分子的頻道，都可能屬於違法，要求市民切不可試。這一招是否管用？答案是十分管用，以其中一個最激進的黃絲頻道為例，國安部門的警告一出，該頻道的訂閱量迅即由18萬跌至12萬。何謂「打蛇打七寸」？此之謂也。