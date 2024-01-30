筆下風雲：壓垮連任的最後稻草

紅海危機愈演愈烈。經過美國對胡塞武裝也門據點的多輪轟炸後，華府號稱已摧毀若干導彈，大大降低其侵襲能力。言猶在耳，胡塞武裝旋即向一艘在亞丁灣航行的英國油輪發射多枚導彈，油輪着火，再次反映美國的打擊只是治標不治本，根本無法有效保護紅海。

都說來說是非者，便是是非人。胡塞武裝對紅海的西方商船施襲，表面理由是報復以色列在加薩的屠殺行為，背後則是伊朗與美國的角力。但不論如何，只要美國制止以色列並即時停火，胡塞武裝也就沒有藉口再玩花樣，紅海危機便有望解除。但礙於面子，又出於實際利益需要，美國就是要盲撐以國到底，現在紅海危機失控，根本是美國一手造成。

其實拜登也很矛盾。一方面，紅海危機逼得美國必須出手，但空襲無法遏止胡塞武裝施襲；另一方面，猶太人在美國政商界影響力巨大，拜登要選舉就不能得罪這班金主，以致對以色列內塔尼亞胡政府只能繼續放任；與此同時，反戰輿論在國內外都很沸騰，自由派、左派及年輕人，對拜登放縱以色列屠殺巴勒斯坦人的示威此起彼落，聯合國亦加以施壓，俱令以人權掛帥的民主黨很頭痛。

內塔尼亞胡的種族滅絕行動，已激起國際社會強烈不滿，令美國十分尷尬，來來去去只能牽強地以「以色列有權自衞」來辯解，但誰都知道以色列的軍事行動，早已超出自衞範圍。拜登最近跟內塔尼亞胡通電話，再次催促以軍，盡快在加薩採取低強度行動，減少平民傷亡，明示不支持長期戰爭，語調甚不客氣。拜老頭既不能開罪猶太金主，又擔心流失基本盤選票，特朗普偏偏聲勢大好。看來，以色列失控，隨時成為壓垮拜登連任大夢的最後一根稻草。