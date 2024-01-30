強詞有理：火頭四起

當今世界亂哄哄，美國到處煽風點火，沒想到自己家裏也着火了。事緣德州與聯邦政府在應對非法移民問題上愈鬧愈僵，最高法院裁定聯邦政府可以移除德州在接壤墨西哥邊境架設的刀片鐵絲網，卻被德州州長艾博特公開拒絕。即使白宮下達最後通牒，而且措詞嚴厲，艾博特依然寸步不讓，更宣布德州進入戰爭狀態，徵調大批國民警衞軍前往邊境地區，誓言抵抗外來入侵者。這場內鬥鬧劇如何收科，不妨拭目以待。

有人說美國可能爆發內戰，也許有點誇張，但美國社會面臨進一步分裂則是不爭的事實。前總統特朗普唯恐天下不亂，公開呼籲支持德州，竟然有25個州起而響應，加上德州本身，足足佔了美國一半人口和領土，擺明與聯邦政府對着幹，儼然有當年南北戰爭的味道。德州是西部牛仔的聚集地，民風彪悍，持槍率高，一旦發起狠來，聯邦政府未必可以輕易收拾。

今次事件揭示了美國深層次的社會矛盾和政治危機，不管結局如何，都將深刻影響美國的未來走向。美國社會矛盾本來就十分尖銳，兩黨惡鬥，政治分化，種族對立，疊加德州危機，更是混亂如麻。這次拜登真的頭痛了，其爭取連任的機會一直不被看好，再被德州這麼一鬧，可謂雪上加霜。如果今年11月總統選舉真的是拜登與特朗普兩個老頭對壘，結果已無懸念。「民主燈塔」鬧到如此地步，不是很可笑嗎？

說美國正面臨各種內憂外患，一點也不誇張。內部固然混亂如麻，外部更是火頭四起，俄烏戰爭騎虎難下，以巴衝突無法擺平，紅海護航力不從心，加上朝鮮半島局勢有失控之虞，美國在各條戰線都碰得焦頭爛額，真可謂點火容易滅火難。按照美國的戰略企圖，本想先收拾俄羅斯，再全力對付中國，結果弄巧成拙，俄羅斯收拾不了，中東又亂成一團，美國疲於奔命，自顧不暇，更別說全力對付中國。

中國外交部長王毅訪問泰國，美國白宮國家安全顧問沙利文匆匆趕往會合，兩人閉門談了兩天，合共超過12小時，到底談了甚麼？顯而易見，無非又是美方有求於中方，一來要求中國向伊朗施壓，化解紅海亂局；二來要求中國約束北韓，擺平半島危機。其實對中方而言，台灣問題才是核心利益中的核心，美方一日不放棄「以台制華」，中方就沒有義務替其拆彈。