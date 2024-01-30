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行車證過期 司機被捕

【本報訊】前日晚上10時許，新界北區執法人員在元朗十八鄉路一帶設置路障，截查車輛及向司機進行酒精呼氣測試。期間一輛私家車被發現行車證過期，姓麥（56歲）男司機通過酒精呼氣測試，他涉嫌「駕駛未有登記車輛」及「在沒有第三者保險下駕駛」被捕，現已獲准保釋候查，須於2月下旬報到。
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