警涉非禮7歲女童 3‧12再訊

【本報訊】本報早前接獲讀者爆料，指一名居於紀律部隊宿舍的警員，在協助7歲女童回家時，趁機非禮、上下其手，但因屋內設置閉路電視而被人揭發事件。警方及後證實涉案警員被捕，被控一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，且已被停職。被告其後被改控一項非禮罪，案件昨於沙田裁判法院再提訊。裁判官把案件押後至3月12日再訊，期間被告續准保釋。