警涉非禮7歲女童 3‧12再訊
【本報訊】本報早前接獲讀者爆料，指一名居於紀律部隊宿舍的警員，在協助7歲女童回家時，趁機非禮、上下其手，但因屋內設置閉路電視而被人揭發事件。警方及後證實涉案警員被捕，被控一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，且已被停職。被告其後被改控一項非禮罪，案件昨於沙田裁判法院再提訊。裁判官把案件押後至3月12日再訊，期間被告續准保釋。
案發於宿舍 已被停職
已婚被告梁桂鋒（34歲），報稱任職警察。被告原被控於2023年9月20日在葵涌大窩口道某單位內，向一名年齡在16歲以下的女童X，作出嚴重猥褻行為。被告於去年12月被改控於同日同地，猥褻侵犯另一人，即女童X。
警方發言人早前回覆稱，在去年9月20日接獲報案，指一名7歲女童同日下午約3時45分在葵涌大窩口道一單位懷疑被一名男子非禮。經深入調查後，於翌日在葵涌區拘捕一名34歲姓梁男子，涉嫌非禮。案件交由新界南總區重案組跟進，該名被捕男子其後被控一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。警方證實，該名男子為一名休班警員，隸屬西九龍總區，已被停職。案件編號：STCC 2954/2023
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