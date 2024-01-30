Tesla剷路撞傷4人 5歲女童重創 女司機今提堂

觀塘一輛Tesla電動車，昨午轉彎時失控衝上行人路，掃低途人後再剷回馬路，導致包括一對父女在內共4人受傷，其中5歲女童傷勢頗為嚴重，送院時頭、面及腳均流血。事後，執法人員以涉嫌危險駕駛拘捕肇事女司機，案件今日於觀塘法院提堂。此外，大埔吐露港公路昨晨有7車串燒，其中兩輛亦為Tesla電動車，意外造成3人受傷送院，相信有車輛收掣不及肇禍。

昨日下午4時許，一輛Tesla電動車沿觀塘協和街往秀茂坪方向右轉入月華街時，懷疑失控衝向行人路，撞毀約3米長鐵欄。一對父女及兩名男女途人走避不及，慘遭電動車撞傷，有人倒臥地上，多名途人見狀隨即報案。有「車Cam」拍下意外經過，顯示當時Tesla車速頗快，右轉入月華街後失控衝上左邊行人路，掃低多名於現場等候橫過馬路的途人後，再向右駛回路中。

救護員接報趕至，發現該名5歲女童的頭、面及腳受傷流血，隨即替她包紮傷口，其後她與36歲父親俱由救護車急送伊利沙伯醫院救治。其餘姓黃（36歲）男子及姓楊（50歲）女子，則分別腳及面受傷，亦需送聯合院治療。

電動車姓姚（29歲）女司機沒有受傷，事後她被執法人員以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害拘捕，肇事電動車也被拖走檢驗。

另外，昨晨7時許，大埔吐露港公路往九龍方向近海景山莊對開，發生涉及7車的兩宗連環相撞意外，包括兩輛Tesla電動車、兩輛私家車、一輛的士、一輛貨車及一輛農夫車。意外中，一名姓黃（57歲）私家車男司機、一名姓張（33歲）私家車女司機及一名49歲的士女乘客，分別頸、腰受傷，3人均由救護車送院治理。

吐公7車串燒 包括2輛Tesla 有「車Cam」拍下意外一刻，顯示一輛Tesla電動車、一輛的士及一輛農夫車，在吐露港公路快線頭尾碰撞後停在路中。尾隨而至包括另一輛Tesla電動車及兩輛私家車亦及時減速收慢，惟一輛密斗貨車懷疑收掣不及，撞向前面電動車及私家車釀成另一宗事故。受意外影響，現場部分行車線一度封閉，交通受阻。