電錶房爆炸 兩工人變炮彈

鐵門飛脫 磚牆崩塌 途人嚇煞 掩面速逃 兩名工程公司男工人，昨午在柴灣康翠臺一電錶房外安裝攀爬梯，並站於升降台上鑽牆及燒焊。期間電錶房突然噴火球兼發生爆炸，「天眼」拍下意外一刻，電錶房鐵門被炸甩飛彈10米外，有工人遭強大氣流推至飛彈而起，女途人則嚇至掉頭掩面離去，電錶房牆壁亦遭炸塌。兩名男工燒傷面、手腳及耳朵，由救護車送院治療。

現場泰民街12號康翠臺第6座地下一電錶房。昨午1時半左右，兩名姓袁（35歲）及姓白（36歲）工程公司男工人，將一輛升降台車停泊於電錶房外，並張開腳架及站於升降台上為電錶房對上的外牆鑽孔和燒焊，以便安裝一條攀爬鐵梯。未料，當兩人埋頭工作期間，電錶房發生猛烈爆炸，且傳出砰然巨響，兩名男工首當其衝被炸傷，保安員聞訊報案。

鑽牆燒焊突噴烈燄 鐵門扭曲 有「天眼」拍下爆炸一刻，顯示兩名男工站在升降台上鑽牆及燒焊時，電錶房突然噴出烈燄，繼而發生猛烈爆炸，電錶房鐵門被炸爛扭曲，更飛彈到路中央，碎片亦向四周飛濺。適時，一名穿紅色衫婦人行經現場，她亦被爆炸嚇至掉頭掩住嘴逃離。由於爆炸威力巨大，電錶房的部分牆壁被炸塌。

救援人員接報到場，證實袁、白兩人仍然清醒，其中袁男的大腿、小腿和整個面輕微燒傷，白男則面部和左手腕輕微燒傷，右耳有磨損，救護車隨即把敷上面膜的二人送往東區醫院救治。執法人員圍封現場調查，案件列工業意外有人受傷，爆炸原因有待調查。恐防電錶房倒塌，消防搬來鐵通穩定及鞏固結構。

工程公司負責人梁先生稱，事發前他離開現場走往停泊於不遠處的客貨車取物，走了一半路程背後傳來爆炸巨響，並形容「好大聲，連門都飛咗出嚟」。梁又頻稱「慶幸我命大，好彩行開咗，如果唔係我實冇命」。他又指兩名職員面部及手腳燒傷，又表示爆炸一刻電錶房關上門，「如果入面有人，一定死埋啦」，爆炸產生的氣流很大，連電錶房內的磚牆都炸冧，房門也炸甩。梁又稱，「當時差唔多安裝完畢，爆炸應該唔關我哋事」。

港燈：康翠臺第6座供電暫停 港燈發言人表示，基於安全考慮，暫時停止第6座的電力供應，以便消防人員和屋苑工程人員進行檢查和維修。但為了向受停電影響的居民提供臨時電力供應，工程人員於昨晚已完成由屋苑第7座的供電站接駁好臨時「電力輸出裝置」，只要屋苑聘請的註冊電業承辦商，為第6座安裝「臨時接電裝置」並準備就緒，港燈即可為第6座居民提供臨時電力供應。