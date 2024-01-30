醫健：成視在人：一副矯視眼鏡 挽救印度童視力

在香港，不難見到小朋友因為近視佩戴眼鏡，但對印度農村家庭來說，獲得一副矯視眼鏡卻是十分昂貴的事情。印度男孩Jeswin就讀幼稚園低班時，因為總是抄錯黑板上的筆記，亦難以閱讀及寫作，不久更退出課外活動，令老師們十分憂心。老師認為Jeswin視力出現問題，建議家長帶他去檢查視力。

Jeswin的父母幾日後便帶他前往附近醫院驗眼，獲診斷視力下降，以及眼肌出現問題，建議進行手術及佩戴眼鏡。不過，Jeswin父母對診斷結果感到十分可怕，因為當地很少人佩戴眼鏡。另外，手術費用對他們來說亦是沉重經濟負擔，他們衡量後決定不進行治療。

Jeswin其後一直生活在一片矇矓世界中，生活及學業成績亦大受影響。直到他就讀小學三年級時，命運終於發生改變。他家附近當時正舉辦一個免費眼科檢查計劃，視光師為Jeswin檢查後將他轉介至奧比斯於當地的合作醫院進行詳細檢查，被診斷有近視及斜視，必須佩戴矯視眼睛，亦需要每3個月定期檢查。

由於檢查是免費的，亦可用優惠價錢配眼鏡，Jeswin的父母才鬆一口氣。雖然他們起初很難接受兒子要佩戴眼鏡，但經過醫護的教育後，知道矯視眼鏡是挽救Jeswin視力的唯一方法，他們最終接受了安排。目前，Jeswin明顯比以往更有自信，亦重拾課外活動，成績亦逐步改善，最近一次考試更獲得佳績。一副小小的眼鏡，卻為一個小朋友帶來大大的改變。

奧比斯