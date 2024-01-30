食麵包骾喉 2歲童不治

【本報訊】元朗有幼童疑進食時骾喉致死。昨日下午近5時，元朗水蕉新村一名女子報案，指其兩歲兒子在上址村屋進食時懷疑骾喉暈倒。救護員接報趕至時，該名男童已經氣若游絲，奄奄一息，他被急送博愛醫院搶救，其後被宣告死亡。據了解，男童於家中進食麵包時出事，執法人員正調查事發原因。