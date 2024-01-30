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15歲女遭母施襲 父報案
【本報訊】昨日凌晨零時許，執法人員接獲一名男子報案，指其15歲女兒早前懷疑被姓李（45歲）母親不恰當對待，致其手臂瘀傷，需送伊利沙伯醫院治理。
人員經初步調查，案件列作「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，暫未有人被捕。
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