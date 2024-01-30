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大球場男工 兩米高跌傷

跌傷的搭棚工人送院。（趙瑞麟攝） 跌傷的搭棚工人送院。（趙瑞麟攝）
跌傷的搭棚工人送院。（趙瑞麟攝）
【本報訊】昨日中午12時，跑馬地東院道55號香港大球場內，一名姓林（30歲）搭棚男工人，在球場內大螢幕上方工作期間，疑意外失足由約兩米高處跌落看台。事主手腳受傷幸仍清醒，在場同事見狀報案求助。救護員趕至現場，為事主初步包紮後，再由救護車送院治理，案件列作工業意外有人受傷處理。
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