新春車牌拍賣 「D」字料搶手

【本報訊】運輸署昨日宣布，農曆新年車輛登記號碼拍賣於下月25日在灣仔香港會議展覽中心新翼L1樓N101會議室舉行。當日會公開拍賣49個車牌，其中一個自訂車牌號碼是單字母車牌「D」。有業界人士估計成交價可能介乎800萬至1,500萬元不等，但較成交價最高，以2,600萬元成交的「W」車牌遜色。

成交價或達1500萬 優質幸運車牌中心創辦人顏文翰表示，「W」車牌有「Win」、「Winner」象徵勝利的意思，亦配合姓氏為「王」、「黃」、「溫」等人士，所以當年拍賣成交價可以高達2,600萬元，創下紀錄。但他指，今次勾出的「D」車牌，最多只聯想到「Dragon」，配合明年的龍年效應；或者聯想到「Dollar」，象徵「錢」，寓意「搵到錢」，故他認為其受歡迎程度比不上「W」車牌。他估計最終拍賣成交價介乎800萬至1,500萬元不等。至於其餘於農曆新年拍賣的傳統車牌號碼，他稱吸引力不大，更形容質素是歷來最差。

當日拍賣的49個車牌號碼，名單已上載於運輸署網頁。運輸署發言人表示，有興趣參與競投的人士應帶同成功競投人士或買主的身份證明文件，若買主為有限公司則需提供公司註冊證副本，以及註明收款人為「香港特別行政區政府」的劃線支票。