掃碼點餐 一成食肆收集顧客資料

【本報訊】個人資料外洩個案大幅上升，創歷年新高。個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）昨發表2023年工作報告與《電子點餐的私隱報告》，在工作報告中，公署表示2023年較2022年的資料外洩個案大幅增加，此外2023年接獲的懷疑誘騙個案相較2022年，也有上升；至於在處理「起底」個案方面，則大幅下降。另一方面，近年新興起的電子點餐方式大行其道，惟公署關注部分食肆會收集到客人的個人資料，建議業界提供不涉及收集個人資料的點餐方式。

去年個資外洩事故創新高 個人資料私隱專員（私隱專員）鍾麗玲在工作報告中總結出，2023年個人資料外洩事故增多，較2022年增加近五成並創歷史新高，當中資料外洩事故原因主要有黑客入侵、遺失文件或便攜裝置、經電郵、傳真或郵遞意外披露等，其中黑客入侵的比例超過四成，遺失文件近三成。

惟去年處理的「起底」個案，比起2022年則下降近六成，而所處理的「起底」個案主要原因是金錢糾紛，其次是家人及感情糾紛，分別佔比超過四成和兩成。鍾指出公署於同期向23個網上平台發出378個停止披露通告涉及過萬「起底」訊息，遵從率超過95%。對於「起底」個案總共展開了30次拘捕行動，共31人被捕。

首席個人資料主任（合規及查詢）郭正熙則指出，在《電子點餐的私隱報告》共實測了60家食肆後，發現有食肆會收集用戶資料並進行追蹤。在實測結果中，所有被檢視的食肆，均有非電子點餐方式提供，而在所有使用應用程式進行點餐的食肆，均會使用用戶資料進行用戶追蹤和直接促銷。而使用二維碼點餐的食肆中，有近一成的會收集顧客個人資料。

公署建議飲食業界在客人透過手機點餐時，不要收集客人的個人資料，若需向客人推送優惠或促銷，則需要通知客人並得到同意，且有關收集個人資料的選項不應設置為默認同意。同時制訂明確的資料保留政策，以減少洩漏客人私隱的風險。