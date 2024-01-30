舉辦活動推廣航空業 機構可獲資助

【本報訊】運輸及物流局昨日公布，在「海運及空運人才培訓基金」下推出「航空業推廣活動資助計劃」，並開始接受申請。合資格機構必須於活動舉辦前最少3個月提交申請。海運及空運人才培訓基金秘書處一般會於收妥申請表和所需文件後的兩個月內，把申請提交人力培訓三方專責小組（航空）審核。本地非牟利機構的申請最高可獲資助項目總開支的100%，上限為每個項目25萬元；其他合資格機構的申請最高可獲資助項目總開支的50%，上限為每個項目12.5萬元。

目標提升大眾認知興趣 該計劃旨在資助本地航空業相關機構或學術機構舉辦活動推廣航空業，以提高大眾對航空業的認識及興趣，並吸引人才加入航空業界。若活動以商業推廣或個別企業招聘為主要性質，則不會受理。

運輸及物流局發言人表示，航空業是香港經濟的重要支柱。政府和香港機場管理局正全力推展三跑道系統工程，並把香港國際機場發展成「機場城市」，大幅提升機場的容量和功能，未來香港航空業的發展前景將更為壯闊。政府期望透過計劃讓更多人了解航空業帶來的龐大機遇，從而為業界吸納新血，促進行業的可持續發展。