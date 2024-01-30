4‧22起走塑 藥房未收禁售詳情 飲食業憂成本大增

【本報訊】管制即棄膠餐具和塑膠產品將在世界地球日（4月22日）起首階段實施，屆時棉花棒等即棄塑膠產品，以及發泡膠餐具、膠飲管及膠刀叉等餐具將被禁止銷售及派發。距離實施仍剩不足3個月，有藥房商會指，港府未曾通知政策實施詳情，例如藥房賣咳藥水附帶的能否提供小膠杯、匙羹能否獲豁免；飲食業界則料替代物料製餐具貴數倍，會將部分成本轉嫁至食客。

港九藥房總商會副理事長張德榮昨晨在電台節目表示，業界未有收到環保署通知新例安排，對措施認識模糊，認為港府應與商會聯絡及提供產品名單，方便他們通知逾200個會員藥房，否則藥房無法及時清貨。他透露，近日多了顧客購買棉花棒，只要藥房不再補貨，料在限期前能清貨。張提到，由於市場已有紙柄或木柄棉花棒，故未見搶購潮，惟木棒不似膠棒具彈性，質地亦較硬，市民需時適應。

張又表示，雖然環保署稱醫療用途使用相關產品可作豁免，惟目前資訊模糊，業界不清楚藥水附帶的匙羹或膠杯能否同獲豁免，呼籲署方盡快交代。商會亦將約見環保署了解首階段管制即棄塑膠產品的安排。

揚言部分成本轉嫁食客 稻苗飲食專業學會會長徐汶緯則表示，飲食業界已知悉相關法例，環保署曾向業界提供「白名單」可揀選替代品。惟塑膠餐具成本只需幾毫至1元不等，替代物料則需約2元至4元，貴數倍，相信食肆難以全數轉介成本予食客。他另估計最快在農曆新年後一個月試用新餐具。