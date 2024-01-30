黎智英叫谷市民上街 張劍虹稱高層冇得揀

奉命做大指定新聞 無法向老闆說不 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份出庭作供，並首日接受辯方盤問。張形容「《蘋果日報》係黎生嘅報紙」，黎智英的編採指示「好清楚」，例如就反修例事件，黎說要催谷市民上街示威，又會吩咐「做大」甚麼類型的新聞。張坦言「黎生吩咐我哋做，我哋無得選擇」。

黎積極參與編採 命令式「建議」 代表黎智英的資深大律師彭耀鴻昨開始盤問張劍虹。張承認他與黎智英有着相同價值觀，包括相信民主，不認同極權；而以他理解，本案認罪被告包括前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及主筆馮偉光（筆名盧峯），均認同這些觀念。彭提問，正因如此，黎智英根本毋須下達編採指示，因為高層都知道該用甚麼角度報道。張劍虹對此不同意，明言「黎生絕對有畀指示」，舉例說就《逃犯條例》修訂事件上，黎會指示要催谷市民上街示威，又會吩咐「做大」甚麼新聞，及在專欄呼籲一定要上街。張形容，這些是很清楚的指示，非僅關乎自由民主等價值觀，而是報紙的方向。黎不止於商業，更在編採及營運上，積極參與《蘋果》的運作。

彭耀鴻再問，黎智英是否那些不能向他說「不」的老闆，張劍虹不假思索回答「是」，並解釋，即使黎智英的用字似乎屬於建議，例如用上「劍虹，我有這想法……明天公司談」字眼，但這對張來說都是一種命令，「即係叫我做」。張不諱言「《蘋果》係黎生嘅報紙」，除非真的無法執行，否則《蘋果》高層都會跟着黎的方向行事。

彭之後展示由《蘋果》高層開立、名為「國安法應變委員會」的群組。群組正討論在民主黨七一遊行街站派發、有關抗爭的海報，應否加上《蘋果》標誌。張相信黎智英不知道此群組的存在。張稱，群組成員之所以會表達自己的看法，是因為群組成員不包括黎智英。張稱，雖然有同事不贊成加標誌，但張最後沒向黎表達此意見。

張續供稱，2017年《壹週刊》賣盤，員工會想，黎會否賣完《壹週刊》就賣《蘋果》，因此士氣較低落。黎當時強調不會賣《蘋果》，因未有普選。張形容黎自覺爭取普選是黎的使命。彭表示，2014年至2018年間，即反修例事件之前，黎甚少參與《蘋果》編採事務，並打算退休；張劍虹不同意，反指黎「退過好多次休」。

2014年政改 黎吩咐力爭公投 張指出，黎智英會在「飯盒會」中給編採指示，包括指示訪問「黃店」及「反送中」被捕人士。會議內容可能涉及業務發展，但不是主要。張又指，2014年前，《蘋果》以娛樂新聞見稱。至2014年政改，黎智英曾指示他租大廈外牆登廣告宣傳公投；安排貨車在全港行走，做行為藝術裝置宣傳，黎之後又參與「佔中」。張說作為總編輯，感受到2014年《蘋果》轉變很大。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

張劍虹 張劍虹證供重點