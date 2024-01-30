輸入外勞護理員 次輪逾9成院舍獲批

【本報訊】私營安老院舍和殘疾院舍人手不足，需要由輸入外勞補充人手。港府早前新設「院舍輸入護理員特別計劃」，惟首輪提供約千個配額並不足夠，而備受批評，第二輪申請終於在上月完成審批。社會福利署昨回覆本報表示，鑑於首輪申請反應踴躍，第二輪申請採用分層方式，分配第二輪配額，即優先處理院舍現職的外勞護理員續約配額申請，之後再處理新增申請，有逾90%院舍的外勞護理員申請獲批。

政府早前宣布「補充勞工計劃」不再接受申請，要輸入外勞護理員的私營院舍，需要改用去年6月推出的「院舍輸入護理員特別計劃」，新計劃准許所有類別院舍申請，另設審批機制，輸入配額上限為7,000個，包括原有經由「補充勞工計劃」輸入的4,000多名護理員。

「特別計劃」首輪申請提供約千個配額，最後共有370間院舍遞交共2,162個配額申請，超額申請逾倍，只有不足一半院舍和申請配額獲批，而其「先到先得」的審批方式，亦惹來院舍業界不滿，因不少院舍的外勞護理員續約申請未能獲批。

共批出1893個配額 社署於第二輪申請同樣提供約1,000個配額，但就改用分層方案處理審批，而院舍用作續約的配額，並不會在新增配額的數目中扣除。

根據社署回覆的數據顯示，第二輪共收到479間院舍遞交2,676個配額申請，涉及1,772個新增配額和904個續約配額；最後有441間院舍共1,893個配額獲批，涉及1,004個新增配額和889個續約配額，即有92%院舍和70%申請配額獲批。

社署又稱，於去年9月委託新家園協會有限公司，推行一項為期兩年的先導計劃，支援院舍的輸入護理員，協助他們適應本地工作、生活和文化，提升他們對勞工權益、香港的法規、廉潔文化等的認識。