策劃劫案 巴籍聲請漢 判刑前上吊亡

南亞群煞斬掠650萬 一刀手監13年 多名南亞漢於2018年在紅磡涉趁兩名珠寶公司職員運送巨款時，當街用利刀狂斬職員腳部，並搶去總值約651萬元的現金及支票。執法人員先後拘捕多名南亞漢，其中一名被指是幕後主腦的巴基斯坦籍聲請漢，及被指是刀手的南亞漢早前於高院否認搶劫及傷人等罪，經審訊後被裁定罪成，並於昨日接受判刑。不過該巴漢剛於昨日疑吊頸自盡最終不治，至於刀手則被判囚13年。

囚室內用床單繫窗口鐵柵 懲教署表示，赤柱監獄一名41歲男性還押在囚人士於昨早5時，在囚室內用床單繫於窗口鐵柵上吊自殺，據悉為紅磡劫案巴基斯坦籍幕後主腦。署方發現後立即召喚支援人員到場為他進行急救及召喚救護車將他送往醫院搶救。該名人士於早上6時許被證實死亡。署方已通知相關執法部門，死因裁判法庭亦將進行死因研訊。

本案兩名被告分別是來自巴基斯坦、持「行街紙」留港的Mehmood Arshad（41歲），及持有香港永久居民身份證的南亞漢Gurung Royal（24歲）。據庭上披露，Arshad剛於昨日離世，法官將其案件押後至3月27日再訊，以等待其死亡證發出。兩名被告被控於2018年9月21日，在紅磡鶴園東街與紅磡道交界，連同尼泊爾裔男子Limbu Binod、印度裔男子Sahil Kumar及其他不知名人士搶劫兩名男子，劫去74萬美元（折合約573萬港元）、約36萬元現金，及總值合共54,613美元（折合約42萬港元）的5張支票。Royal另被控於同日同地傷害該其中一名職員。

最少5人行事 官：冷血施襲 暫委法官游德康就Royal判刑指出，本案涉及最少5人共同行事，且有使用兩把長10吋的刀。法官又指事發時在馬路中心，只是有途人發現才沒有釀成悲劇，Royal亦是施襲者之一，且從後冷血施襲。在考慮所有情況之後，就兩項罪名判處被告監禁13年。

控方案情指，案發當日早上10時許，兩名珠寶公司職員各自孭着背囊運錢，期間被多名匪徒用利刀斬腳，並搶走他們背囊，Royal更從後斬傷其中一名職員腳部，眾人分別乘的士及同黨駕駛的私家車逃去。執法部門接報後展開調查，結果在奧海城對開發現涉案私家車。至於裝着巨款的兩個背囊則未能起回。控方指是次劫案計劃周詳，Arshad是搶劫案的主腦，雖然案發時並不在場，但扮演重要角色。他有份聘請劫匪，以及指示眾人如何行事。案件編號：HCCC 131/2021，HCCC 149/2023