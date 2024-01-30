大學管治惹關注 教資會今辦論壇 閉門舉行 張翔段崇智料出席

【本報訊】近日有大學發生校內管治風波，令人關注大學的管理問題。有消息指，教資會將於今日在灣仔舉辦與大學管治有關的論壇，並邀請了各大學校董會、校長及各管理層參與；教育局局長蔡若蓮及教育局常任秘書長李美嫦，將就大學管治和對校董會成員的期望，發表主題演講。

各資助大學校董會獲邀 教資會回覆查詢時表示，教資會今日舉辦的論壇主題是「大學領導論壇」（University Leadership Forum）。據悉，預料參與該論壇的大學管理層，包括港大校委會主席王沛詩、校長張翔、中大校董會主席查逸超及校長段崇智等。

教資會又指，屆時教育局局長蔡若蓮將應邀出席作主題演講，教資會主席及成員介紹各項工作，而各教資會資助大學的校董會和管理團隊亦獲邀參加，就高等教育界最新發展交流意見，但由於活動閉門舉行，故不設傳媒採訪。