防學生自殺 3層應急制延長至年底 教界：支援未到位 促改善人員培訓

【本報訊】本港踏進後疫情時代，學生們的精神壓力俱增，而近期學童自殺個案趨升引起社會關注。政府上月在中學推出「三層應急機制」，及早識別和支援有高風險的學生。機制原定本月底結束，政府昨日決定延長至今年12月31日，教育局已向全港中學發出信函，通知三層應急機制延長實施及增加校本支援的詳情。有立法會議員指，學界對機制感到失望，認為未能有效支援學校處理個案，促延長機制。學者就指政府應同時正視影響學童精神健康的系統問題，包括課堂安排和社會關愛年輕人的氛圍等。

教育界議員朱國強坦言，有關的機制支援未到位，有中學校長反映，有學生自殘被勸止，惟送院後醫生只開予4天病假，結果一周後該學生再次自殘，才即時轉介精神科跟進。朱認為機制有需要延長，協助緊急個案，但支援必須到位，例如要改善人員培訓，釐清應對個案的程序等，否則機制就變得形同虛設。

教育局昨宣布，在檢視相關情況及聽取業界意見後，決定延長機制至今年12月31日。本月底至3月會為學校舉辦40多場培訓課程和工作坊，介紹相關實用技巧、輔導方法和介入策略。教育局亦將與社署合作，安排非政府機構於2月至4月到訪中學，舉辦精神健康活動，以提升學生對精神健康的意識，幫助他們建立正向思維，以及加強他們的適應能力和求助意識。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝指，機制可讓部分有需要的學生得到支援，但他認為不應該將精神健康只看成是醫療問題，否則可能會忽略預防學生精神健康變差的工作，除了讓有需要的人及早求醫，也需要防止無問題的人，變得有問題。