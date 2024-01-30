黃大仙祠料6萬人爭上頭炷香

【本報訊】上頭炷香是市民在農曆新年的重頭戲之一，黃大仙祠將於下周五的年卅晚起，開放予善信等候上香，祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及貢品區，嗇色園亦會於當晚12時正，直播祠內祈福情況。人潮管制措施將延續至年十六，並延長開放時間，祠內今年更新增「接財神」活動，正月十五晚上則會舉辦猜燈謎及「夜光舞龍」巡遊活動。嗇色園估計今年會有5至6萬人次上頭炷香，比去年增逾倍。

年卅晚9時可入內等候 黃大仙祠將於年卅（2月9日）下午4時半關門作準備，並在當晚9時，開放予善信進入黃大仙祠第一參神平台等候上頭炷香，屆時會分兩個區域，分別為等候晚上11時上香的善信，及等待凌晨12時上香的善信，兩區等候善信不超過800人。善信可單向流水式入祠上香，到大殿、三聖堂及盂香亭上香後離開，不可停留；祠內將實施單向參神路線及人潮管制，屆時不設求籖區、跪拜區及貢品區。

黃大仙祠亦會於大年初一至十六，繼續實施人流管制及單向參神路線，以及延長開放時間，正門入口將分為「往大殿」及「往太歲元辰殿」兩條隊伍，入內上香及求籤後不可折返。而生肖屬龍、狗、牛、兔之善信，可於年初二起至整個正月期間，憑有效身份證明文件，免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。

黃大仙祠今年更新增「接財神」活動，將於年初三、四、八及九，上午10時半至11時及下午2時半至3時，由財神向善信派發金幣及大仙利是。而為響應夜繽紛活動，正月十五元宵節當日，園內晚上會舉辦猜燈謎及「夜光舞龍」巡遊活動，善信入祠參拜月老，亦會獲贈「月老手繩」一條。

嗇色園主席黎澤森表示，去年疫情後首次復辦頭炷香活動，市民反應熱烈，錄得超過2.3萬人次上香。而今年是龍年，加上防疫措施解除，他預計頭炷香的反應會更加熱烈。嗇色園行政總裁冼碧珊預計，今年上頭炷香人次會達接近5至6萬人次，根據以往經驗，上頭炷香以香港的善信佔最多。