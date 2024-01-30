旅業策略委會首次會議 無商討實際措施

【本報訊】旅遊業策略委員會召開首次會議，文化體育及旅遊局指會上，委員討論制訂《香港旅遊業發展藍圖2.0》和旅遊業未來發展。據悉，會上僅商討大方向目標，例如未來要維持國際旅遊城市等；與會者亦分析去年訪港旅客數字，探討吸引個別地方旅客的方法。有學者提到，本港宜擴大旅客市場，不只吸引內地旅客，亦不應只專注商務旅客等的高增值旅客市場。

身兼旅遊業策略委員會主席、文體旅局局長楊潤雄表示，委員會將集中探討如何引領香港旅遊業提速和提質發展，並促進旅遊與相關界別融合發展。旅遊發展局代表亦獲邀請出席會議，並向委員會匯報旅遊業於去年的表現及相關數據。旅遊事務署亦向委員會匯報籌備《藍圖2.0》的各項工作。

促借鑑星洲 發展不同文化景點 據了解，是次會議集中分析旅遊業去年的表現，了解各個地區旅客來港的趨勢，例如菲律賓、泰國旅客量升幅較顯著，海洋公園、迪士尼樂園的表現亦顯著改善，但旅客來港表現仍受航運力、匯率問題等受限。會上眾人均同意今年及未來的方向要保持香港為國際旅遊城市的地位，需設法維持有的優勢，但未有商討實際措施，有待稍後的會議續討論。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，本港可從進一步開拓東南亞等市場，尤其本港有不少菲傭，具有一定優勢。他提到，新加坡已有「小阿拉伯」，香港可借鑑發展不同文化旅遊景點。

旅遊業議會主席徐王美倫則指本港亦應因應大灣區的發展，配合高鐵，透過種種便利吸引不同類型的內地旅客來港，拓展旅客來源。文體旅局表示，旅遊業策略委員會負責向政府提供策略建議，並促進旅遊及相關界別不同持份者之間的協作，以進一步推動香港旅遊業長遠穩健發展。