「樂屋」組件重用 砌合牛頭角過渡屋

【本報訊】近年本港興建了不少過渡性房屋項目，成為基層家庭上樓捷徑。立法會工務小組委員會昨應政府邀請，參觀牛頭角彩興路過渡性房屋項目，由於彩興路項目的組裝合成組件，其實是來自土瓜灣宋皇臺的過渡性房屋項目「樂屋」，故有關項目能令議員了解拆遷重用組裝合成組件的安排。

「變身」8層高樓宇 樓高3層的「樂屋」，其全數組裝合成組件於去年9月完成拆遷，並運送至洪水橋倉庫檢查和修繕；直至今年1月在彩興路項目重新組裝成一幢樓高8層的樓宇。議員首先聽取彩興路項目的簡介，以及組裝合成組件的重用安排，以了解組裝合成建築法的靈活性和可持續性。

議員及後又觀看安裝重用組裝合成組件的示範及參觀示範單位，了解到新建的過渡性房屋項目均採用組裝合成建築法，而組裝合成組件屬可拆卸及重用。除了彩興路項目外，深水埗「南昌220」項目亦是另一個重用的例子，其全數組裝合成組件亦於去年2月拆遷，並重新組裝成大埔船灣黃魚灘過渡性房屋項目「樂善村」其中的一幢樓宇。