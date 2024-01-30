財赤嚴重 擬片區打造北都 拒暫緩建人工島

平整基建開支發展商包辦 融資困難 政府統籌北部都會區發展，但面對財赤壓力，買地收入不如理想，工程開支難以承擔，正謀求以另類方式發展。發展局局長甯漢豪指政府正構思以「片區模式」發展北都等大型項目，將區內不同板塊的土地，透過招標批出整片土地幾十公頃地皮，包括私人住宅、商業發展，配搭公用的公園、道路等設施，均交由發展商負責平整、基建及發展，工程開支由發展商承擔，並會在地價上反映，相信對政府的現金流有幫助。而坪輋、打鼓嶺、流浮山及新田科技城等，均有機會採用新模式。

近年地價回落，去年更有不少項目流標，截至本月初政府年度地價收入僅得123億元，少於財政預算案預測的兩成，市場憂慮財政赤字下政府難支撐大型項目。近日更有聲音質疑交椅洲人工島項目及北部都會區兩者不應同時進行。甯漢豪日前接受訪問時承認，今年度地價收入與原先預測有差異，但就稱要向前看，對於未來的工程開支與地價收入關係，她就指並不悲觀，認為「當經濟好土地收入就會好。」

坪輋 流浮山 或採新模式 不過，要如何減輕政府財政負擔的同時發展北部都會區，甯漢豪就指計劃借鑑內地一些新發展區的經驗，採用「片區開發模式」發展，例如今年公布規劃用途的新界北新市鎮，包括坪輋、打鼓嶺、流浮山及新田科技城等，均有機會採用「片區模式」；若新模式試行成功，交椅洲人工島部分板塊亦可考慮採用。

至於甚麼時候推出「片區模式」，甯認為不能夠期望發展商做公益，項目需要有實際經濟效益，亦要考慮融資問題，若果整體息口不吸引，則難以進行融資，未必屬好時機。另外，對於有意見認為在財政緊絀下應暫停交椅洲人工島項目，集中資源先發展北都，她指，政府有絕對的決心推展人工島，爭取最快明年填海，並直指政府不應「走回頭路」，否則若在經濟欠佳時就煞停大型造地項目，就會導致經濟轉好及社會有需求時，反而缺乏土地供應。