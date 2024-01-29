自成一家：奧運年影響法國外交

今年是中國和法國建交60周年，兩國關係發展面臨多重阻力，要有顯著改善殊不容易。但話說回來，今年的中法關係應該也不會差到哪裏去，除了因為俄烏衝突持續，法國的外交重點仍會集中在俄羅斯，另一個原因則和今年是奧運年有關。

正常來說，奧運會主辦國在奧運會舉辦的那一年，會傾向採取較溫和的外交政策。原因很簡單，奧運會是全世界運動員歡聚一堂的盛會，也是各國民眾最關注的大型體育活動。主辦國需要投入大量財力，注意力相應地會轉移到奧運會的準備工作上，沒有太多精力投放在國際政治事務。

與此同時，奧運會作為4年一度的體育盛事，能夠增加主辦國知名度，大大提升國際形象。每個國家在爭取到奧運主辦權後，尤其是在奧運會開幕前夕，都會致力和各國保持友好。否則和一些國家交惡，隨時會面臨部分國家杯葛奧運會，或者不提供恐怖主義活動的情報。

舉辦過兩次奧運會的北京，在這方面頗有參考價值。猶記得中國2008年舉辦夏季奧運會時，在外交方面頗為低調，包括一度就東海油田和日本政府達成共同開發的協議，以換得時任日本首相福田康夫出席京奧開幕式。至於其他歐美國家，儘管和中國有政治分歧，當年鑑於北京的友善外交，部分元首也親赴北京支持。相比之下，北京2022年舉辦冬季奧運會，雖然同樣放下架子，卻不太成功，遭到歐美多國外交抵制，沒有派代表出席。

今年是法國相隔100年後再次舉辦夏季奧運，也是巴黎第3次舉行奧運會。按照常理推測，法國政府今年的外交會稍為收斂，與北京交惡的機率相對沒那麼高，北京大可以鬆一口氣。