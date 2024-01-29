橫眉冷看：外國製造業問題叢生

1月23日，美國飛機製造商波音公司宣布，西雅圖區內的波音737工廠須停工一天，全面檢討生產質量問題。事實上，波音公司已經到了不能不檢討的地步，近日頻頻出事的機種，也不止於737系列。在1月20日，美國達美航空一架波音757客機又險些釀成意外。該航機在亞特蘭大國際機場準備起飛時，前輪突然脫落，幸好事件並未造成人命傷亡，但已足以讓機上170多名乘客驚出一身冷汗。

早前，一架波音737 Max 9客機在美國波特蘭上空飛行，機上的門塞忽然飛脫，這個鏡頭經媒體廣傳，使人覺得匪夷所思。近日波音757系列客機又出意外，今趟不是「甩門」，而是「甩轆」。很多人聞訊後不禁要問，這家老牌飛機生產商究竟怎麼了，今後美國製造，還能算是信心的保證嗎？

現在的世界似乎變了，不獨是美國製造，就連日本和德國的製造業，也不能再讓人有信心。日本最大的汽車廠豐田，以至德國最大的汽車廠福士，近年都是醜聞頻生，不少生產數據涉嫌造假，較嚴重的，還要將已售出的汽車收回，重新維修或調整。

反觀中國，近年的汽車、無人機、高速列車、光伏太陽能板行銷世界，卻很少聽到有嚴重的產品質量問題。Made in China的汽車「駛入」國際市場，沒被發現有數據造假，也沒需要將大批的汽車召回重修。過去西方廠商常掛口邊的「匠人精神」，似乎已日漸失卻，原因或許是美、德、日3國的製造業稱霸太久，生意太容易做，逐漸就變得不思進取，甚至會長養出馬虎苟且的心態。中國內地則不同，廠與廠、縣與縣、省與省之間競爭非常劇烈，在這種環境下，能夠走出木人巷的，都不會是等閒之輩。