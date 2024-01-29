強詞有理：罔顧事實

美國去年GDP增長2.5%，西方媒體說遠超預期；中國去年GDP增長5.2%，西方媒體卻說不如預期。這到底是甚麼邏輯，令人莫名其妙。看來西方為了唱衰中國經濟，不僅煞費苦心，而且罔顧事實。

有人質疑，美國一些基本數據包括進出口、工業產值、居民和工業用電等全部下跌，有些企業更大量裁員，為何GDP還可以持續增長，甚至被形容為「井噴」？其實一點也不奇怪，美國長期依靠美元霸權大量舉債，一來為巨額公共開支埋單，二來刺激消費拉動經濟。去年聯邦赤字高達1.7萬億美元，比上一財政年度增加23%，可見表面上的經濟繁榮，實際上是以高負債營造出來的虛幻景象。目前美國國債規模已超過34萬億美元，每年單是支付利息就超過一萬億美元，這種以債養債的日子還能維持多久，實在令人懷疑。

所以說，拿中美兩國的GDP指標來比較，並沒有太大意義。美國經濟早就脫實向虛，主要靠金融服務和個人消費支撐，GDP當中有不少水分甚至泡沫。尤其是為了選舉，政府往往大量增加公共開支來粉飾櫥窗，當中不知造成多少浪費，催生多少泡沫。有人算過一筆帳，每1.55美元的政府財政赤字才能產生1美元GDP；每2.5美元的公共債務才能產生1美元的GDP。難怪經濟學家如此評價拜登政府的行為：「從本質上講，我們正在走前蘇聯的老路，用政府消費取代私人財富。」雖不中亦不遠矣。2021年初拜登上台時，美國國債規模是28萬億美元，經過短短3年就增加了6萬多億美元，你說可怕不可怕？

反觀中國，一直以實體經濟為主，GDP當中沒有太多金融泡沫。儘管疫後消費信心不足，復甦步伐緩慢，但總體向上的趨勢並沒有改變。西方集體唱衰中國經濟，分明是配合美國對華貿易戰、科技戰、金融戰的輿論攻勢，試圖打擊包括外資在內的投資者信心，干擾和打壓中國經濟增長勢頭。正如美國經濟學者Jeffrey Sachs指出，美國媒體經常唱衰中國，只是美國政府宣傳策略的一部分，「他們對中國一無所知」，他再度強調對中國經濟前景樂觀。

事實上，西方不僅對中國一無所知，而且存在嚴重的政治偏見。關鍵在於中國政府的態度和決心，面對西方這輪來勢洶洶的攻勢，必須以實際行動還擊，挽回市場信心，而不能只是打嘴炮。