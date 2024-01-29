龍吟虎嘯：要求美支持中國統一

中國外交部長王毅和美國白宮國家安全顧問沙利文，日前在泰國會晤談了12個小時。內地官媒的報道，並沒有提到西方媒體熱炒的，美方要求中方與伊朗討論紅海危機的事情。當然，長達12小時的討論，以及紅海危機的重要性，一定會讓此事擺上枱面，一定會有所討論，問題是王毅與沙利文的會晤必是以中美關係為主菜，中方不會讓美方炒熱紅海問題「喧賓奪主」，讓世人覺得中方被美方牽着鼻子走。

內地官媒在報道這類問題時沒有提到紅海，只提討論了「中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題」。而王毅在回應這類問題時，依然是很有原則性、針對性和很巧妙，他表示各國都有國家安全關切，但必須正當合理，不能泛政治化和泛安全化，更不能藉此遏制、打壓他國發展，話裏有話。

王毅在和沙利文的商談中，主要強調的是台灣問題，強調台灣問題是中國內政，強調台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實，強調台海和平穩定的最大風險是「台獨」，強調中美關係的最大挑戰也是「台獨」，強調美國要「支持中國和平統一」，落實不支持「台獨」承諾。很顯然，在中美高層級會談中，今次中方「反台獨」的立場更加明確和調門提高，把其定調為中美關係的最大挑戰、最大風險。

更矚目的是，王毅直截了當要求美方要「支持中國和平統一」，這意味着北京要把「反獨促統」套在美國對華方針的政策上。從中美建交至今，美國制訂所謂「一中政策」，玩「以台制華」，戰略目的就是要支持「暗獨」，分裂中國，破壞中國統一，把台灣牢牢抓在自己手裏。為此目的，美國骨子裏是不承認「一中原則」，不認同台灣是中國的一部分，更不會支持中國統一的。

對此中國知道，但礙於形勢，北京一直未能要求美國對中國統一台灣表態。現在時機成熟了，要向美國施壓了！