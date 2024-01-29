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住宅藏毒 假難民落網

案發在新柳街一住宅單位。（沈厚錚攝） 案發在新柳街一住宅單位。（沈厚錚攝）
案發在新柳街一住宅單位。（沈厚錚攝）
【本報訊】新界北區執法人員根據線報及經深入調查後，上周五展開代號「逸影」以及「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查土瓜灣新柳街一住宅單位，在單位內檢獲約3.4公斤懷疑可卡因，市值約340萬元。人員經調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕單位內一名持「行街紙」的27歲非洲坦桑尼亞籍男子，他已被扣留調查。
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