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避狗撞水馬 紅Van5人傷
小巴撞向水馬後停下。
【本報訊】油麻地發生小巴交通意外。上周六晚上11時許，一輛載客紅色公共小巴駛至廣東道602至616號對開時，一隻狗突然撲出馬路，司機慌忙扭軚閃避，期間失控撞向路旁一列水馬。意外中，小巴男司機及4名男女乘客受傷，幸均傷勢輕微，由救護車送院治理，執法人員正就意外展開調查。
女傷者送院治理。（沈厚錚攝）
一名傷者躺在擔架床上等候送院。
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