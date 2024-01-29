避狗撞水馬 紅Van5人傷

【本報訊】油麻地發生小巴交通意外。上周六晚上11時許，一輛載客紅色公共小巴駛至廣東道602至616號對開時，一隻狗突然撲出馬路，司機慌忙扭軚閃避，期間失控撞向路旁一列水馬。意外中，小巴男司機及4名男女乘客受傷，幸均傷勢輕微，由救護車送院治理，執法人員正就意外展開調查。