搜私樓倉庫村屋 檢值3800萬元毒

貪私人屋苑保安嚴 闢可卡因儲存點 由黑幫操控的販毒集團為逃避追查，將私人住宅、倉庫及村屋闢作毒品儲存倉以便瞞天過海。執法部門經搜集證據後，上周五連環搗破3個位於屯門、元朗及打鼓嶺的毒品倉，起出超過70公斤懷疑大麻、海洛英及可卡因等毒品，市值約3,800萬元，並以涉嫌販毒拘捕5名涉案男女。

上周五，執法人員突擊搜查屯門掃管笏一私人屋苑單位，搗破一個懷疑毒品儲存倉，並在現場檢獲15磚、共重15公斤的懷疑可卡因，市值約1,500萬元。經初步調查後，以涉嫌「販毒」拘捕一名33歲男租戶，他報稱任職運輸工人。

黑幫操控 共拘5男女 與此同時，人員亦鎖定元朗八鄉上輋村一個逾2,000呎的偏僻倉庫，相信販毒集團利用倉庫由外地引入大量不同毒品，並在倉庫內進行分銷。經搜查後，人員在倉庫的180包狗糧內，檢獲約42公斤懷疑大麻，並在1,300盒藍莓汁內，再檢獲6公斤懷疑可卡因，該倉庫的35歲租客當場被捕，他報稱裝修工人。其後，人員押解該男子到其打鼓嶺新屋嶺村的寓所搜查，又再搜出約10.5公斤懷疑海洛英，現場另外一男兩女（34至55歲）均涉嫌「販毒」被捕。

人員經調查後，相信有關毒品案件由黑幫操控，販毒集團利用新落成私人屋苑存放毒品，藉嚴密保安逃避追查。兩名在屯門及八鄉被捕的男子，俱已被暫控相關罪名，案件將於今晨在屯門裁判法院提堂。在打鼓嶺被捕的一男兩女則已獲保釋候查，須於3月下旬報到。執法部門將繼續追查案件，不排除有更多人被捕，呼籲市民多加留意租客或鄰居背景，如發現有人收藏可疑物品，或經常有可疑人出入相鄰單位，應盡早向執法部門舉報。