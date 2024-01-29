爐頭搶火 印度餐廳惹祝融

【本報訊】昨日下午1時許，港島西營盤皇后大道西335號地下一間印度餐廳，職員在廚房烹調食物期間，懷疑爐頭搶火導致火警，並且冒出大量黑煙。餐廳職員及食客慌忙逃離兼報案，消防接報到場迅速開喉將火救熄，餐廳沒有燒毀，事件中亦無人受傷。