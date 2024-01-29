困9樓外牆水管間 寵物貓不治
【本報訊】油麻地文苑街25至47號文輝樓一名女住戶，昨晨11時許報案，指其飼養的黑色異國長毛貓由住所跳出窗外，被困於9樓外牆簷篷多條水管之間。消防員接報趕至，聯絡愛協人員到場支援，人員亦登上升降台，以撈網及套索等工具嘗試捕捉。可惜黑貓氣息漸弱，最終失去知覺。其後，人員將黑貓由水管之間救回室內，惟經檢驗後證實牠已死亡。據了解，涉事家貓為雄性，約一歲半，遺體由主人領回。
套索捕捉 籲飼主裝窗網
愛協發言人表示，愛協督察昨日聯同消防抵達佐敦文苑街一個單位，發現一隻貓被困於簷篷中。期間消防升起雲梯，配合愛協督察利用繩網兜接，最終成功救出貓隻。可是，貓隻於救出時已證實死亡。其死因未明，有機會因長時間處於狹窄空間而影響呼吸致死，亦不排除其他先天性疾病如心臟病等原因。
事發單位內仍有其他貓隻，愛協督察已再三叮囑貓主應盡快安裝窗網。愛協督察亦希望提醒所有貓主的家中必須安裝窗網，切勿心存僥倖而漠視保護貓隻的安全措施。
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