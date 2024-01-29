困9樓外牆水管間 寵物貓不治

【本報訊】油麻地文苑街25至47號文輝樓一名女住戶，昨晨11時許報案，指其飼養的黑色異國長毛貓由住所跳出窗外，被困於9樓外牆簷篷多條水管之間。消防員接報趕至，聯絡愛協人員到場支援，人員亦登上升降台，以撈網及套索等工具嘗試捕捉。可惜黑貓氣息漸弱，最終失去知覺。其後，人員將黑貓由水管之間救回室內，惟經檢驗後證實牠已死亡。據了解，涉事家貓為雄性，約一歲半，遺體由主人領回。