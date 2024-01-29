清水灣 年幼喙鯨擱淺 疑巨響嚇出水面

專家指生性害羞 絕少近岸暢游 清水灣早前發現逾5米長的年幼喙鯨擱淺，屬本年第5宗鯨豚擱淺個案。香港海洋公園保育基金接報到場，發現擱淺喙鯨已死亡，而且嚴重腐爛，派員解剖帶走樣本，相關鯨屍昨日則仍位處原地，被黑色膠袋覆蓋，食環署指已接獲漁護署處理鯨屍的要求。有專家指出，喙鯨生活於深海，而且生性比較害羞，很少到近岸地方出現於人前，可能導致擱淺的原因包括疾病，以及被深海的巨響嚇到而浮出水面。

香港海洋公園保育基金在上周五（26日）接報，指在清水灣蝦山篤發現有鯨豚擱淺，派員到場檢查後確認，擱淺的是一條身長約573厘米的年幼喙鯨，當時已經死亡，屍體屬第四級的嚴重腐爛，未知性別。基金指上周六（27日）已把喙鯨作現場解剖，並將樣本帶回海洋公園作詳細分析。有讀者向本報透露，相關鯨屍昨日下午仍然位處原地，身上被黑色膠袋覆蓋。

現場解剖 樣本呈海洋公園 基金表示，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，應致電1823熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進；亦呼籲公眾出海遊玩時，切記要帶走垃圾。

香港海豚保育學會副會長麥希汶表示，喙鯨外貌頭尖身胖，多生活於離岸深海區域，加上生性害羞，不常出現於人前，形容對港人而言是較神秘的物種。至於生活於深海的喙鯨為何會擱淺，麥希汶指常見原因包括鯨豚本身有疾病，或被深海發出的巨大聲響嚇到，以致浮上水面避開，但她強調鯨豚擱淺原因很多，難以一概而論。

食環署回覆本報查詢表示，已接獲漁護署有關處理清水灣蝦山篤的鯨魚屍體之要求，署方會繼續與漁護署保持聯絡，商討處理有關鯨魚屍體的事宜 。

今次已是本年度第5宗鯨豚擱淺個案，前4宗均為江豚，於本月7日於東平洲發現、長143厘米的成年江豚屍體為今年首宗，本月20日更發現兩條江豚屍體，均擱淺於清水灣俱樂部，分別為一條身長約134厘米的年幼江豚，以及一條長約142厘米的成年江豚。