國泰往檳城航班 機艙疑冒煙折返

【本報訊】赤鱲角香港國際機場一班國泰航空CX633航班，在昨晨8時49分，啟程前往馬來西亞檳城途中，因機艙內傳出異味，懷疑冒煙，機長隨即將航機折返機場，航班其後安全降落，事件中無人受傷，客機有待檢驗，以調查事件起因。

約3.5小時後乘另一客機起飛 國泰航空發言人回應時，證實事件，指涉事航班起飛後，因機艙內懷疑出現異常氣味，機長為安全起見，按照既定安全程序將航機折返，並於上午8時53分安全降落香港國際機場。事件中沒有乘客及機組人員受傷，國泰將就該A330客機進行全面檢查。

事件期間，國泰機場團隊已安排乘客於休息區或貴賓室休息並派發餐券，CX633航班將會由另一客機執勤，並預計於中午12時30再次前往檳城。強調乘客和機組人員的安全是國泰航空的首要考慮，就事件對受影響的顧客深表歉意，並感謝他們的理解及體諒。

機管局表示，於昨天早上約8時40分接獲報告，國泰航空一架由香港飛往馬來西亞檳城的客運航班CX633，起飛後因懷疑機艙冒煙，需要折返並要求戒備。航班其後在早上約8時50分安全降落香港國際機場，機場運作沒有受到影響。

議員吳傑莊指，國泰接連出現事故，政府須正視，認為可成立專責小組了解包括人事問題、硬件設備、航情安排、在疫情期間及疫後的管理問題等。由於政府剛公布多項國際盛事，故航班上不能有差錯。