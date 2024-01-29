東呼即應：經濟下行竊案頻生 新春鎖門窗防賊人

東呼即應邀專家教路 裝警鐘天眼防盜 《東呼即應》發現近兩年香港的盜竊罪案不斷上升，僅在今年一月便發生了數宗盜竊罪案，當中受害事主包括女藝人江欣燕，其家被爆竊損失約近16萬元的財物。有保安公司負責人指出，自從2023年復常通關以來，注意到盜竊罪案比2022年有所上升。《東呼即應》請教了有相關安保經驗的專家，為市民提供了一些安保建議。另外，議員陳恒鑌也表示，近期盜竊罪案頻生，可能與經濟不景氣有關。

今年1月19日中午，在荃灣河背街有賊人光天化日下，對九旬老者行竊，被事主兒子發現並當場截獲，疑犯被證實並非本地人，是一名持雙程證人士。1月10日早上7時，執法人員接獲報案，指山頂加列山道38號一個單位疑遭爆竊，合共損失約30萬元財物。1月14日凌晨，藝人江欣燕位於青山公路汀九段386號的住宅遭到爆竊，據屋主初步點算，共損失約2萬5千元現金（包括外幣）和約13.3萬元的首飾。江欣燕在事發後接受訪問，表示會加强家中安保措施。

電子防盜系統需定期維護 在不足10天內本港就有多宗盜竊罪案發生，有意見指出，由於農曆新年臨近，盜賊亦要「搵錢過年」，因而導致近期的罪案率上升。但盜賊並不會放假，市民一定要做足保安工作，不給盜賊可乘之機。

保安專家郭卓民接受《東呼》訪問時指出，市民若要提高保安安全，就需要安裝一些電子防盜系統，例如最常見的警鐘、閉路電視，不過他表示即使安裝這類防盜系統，最重要的還是需要定期維護，以保證保安系統正常運作，而且在保安產品品牌選擇上，盡可能選擇大公司。

當局應辦活動宣防罪措施 議員陳恒鑌則表示，在過節期間，由於大批港人外遊，訪港人士亦增多，這類罪案就會上升。他稱近期盜竊案頻生，可能與經濟下行有關，並表示政府應該提醒市民，做足保安措施，例如出入的門窗一定要鎖好、加裝窗花等。

即使有人在家中或家中裝有安保設備，亦不可掉以輕心；有女事主表示，在一月上旬時，有可疑陌生男子試圖輸入密碼鎖，進入女事主家中，被其發現後，立即將門反鎖。

《東呼即應》表示防止罪案的方法很多，例如市民和其他執法部門提供特定保安建議，舉辦防罪運動、透過媒體宣傳推廣防罪措施、聯絡專業公司為執法人員提供訓練課程，以及外間不同機構舉辦保安研討會等。而防止罪案的最終目標，則是說服市民為自身保安負上更多責任，以減低香港罪案率。

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