港島綫新列車首航 粉絲打卡

【本報訊】港鐵9年前購買的93列市區線新列車陸續投入服務，取代達到資產年限的市區線第一代英國製列車。新列車昨日正式於港島綫服務乘客，首列在港島綫投入服務的新列車，於早上9時47分由柴灣站開出，前往堅尼地城站方向。柴灣站有超過100名鐵路迷等待並上車拍攝新列車，他們都相當雀躍紛紛以手機拍攝記錄此個歷史時刻。

本報記者現場直擊有大批鐵路迷在柴灣站上車，有人持手機及相機拍攝列車到站一刻，車廂內亦擠滿人，大家都表現興奮。港鐵表示，新列車昨早運作大致暢順，而新車設施設計上有多項提升，包括更寬闊的車廂空間、更多扶手裝置、座椅設計符合人體工學並配備背靠、車內設有動態路線圖顯示、車廂全面採用LED照明及列車配備「智能伺服器」，可實時遙距監察列車狀況，同時有助大數據分析加強列車的預防性維修。

60億購93列車 是次的市區線列車更換工程，是港鐵歷來在列車方面最大的投資。港鐵於2015年批出合約，以當時價格60億元購買93列市區線新列車，以取代陸續達到資產年限的市區線第一代列車。