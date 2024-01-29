日前赴多哈觀戰亞洲盃 前公民黨員獨遊德國猝斃

【本報訊】去年5月宣布解散的公民黨，該黨前新界東支部黨員彭顯圖於德國離世。香港入境處昨日表示，接獲家屬求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署，以及中國駐慕尼黑總領事館跟進事件，並已按家屬意願提供適切意見及可行協助。

入境處按家屬意願協助

彭顯圖的友人在社交平台公布其死訊，指彭顯圖日前於卡塔爾多哈觀賞香港隊亞洲盃分組賽後，前往德國獨遊，期間意外暈倒，失救離世。入境處指，會繼續與當事人家屬、公署及總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件。公民黨被稱為「大狀黨」，曾是立法會內民主派的第二大黨，但因黨內多名核心成員參與民主派35+初選案，涉違《港區國安法》被還押，而該黨前法律界議員郭榮鏗已身處海外，亦涉及違反國安法，被懸紅100萬元通緝。