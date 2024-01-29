樹仁虛擬拳館 5G傳播中華武藝

【本報訊】香港樹仁大學一直致力推廣中華文化，近年多個研究均有發揚及傳承中華文化的元素，提高年輕一代對中華民族身份及其文化認同。這些項目更嘗試應用虛擬實境等創新技術，望更有效促進知識轉移。

由香港樹仁大學新聞與傳播學系專業應用副教授兼系主任李家文博士帶領的「中華武術與體育文化傳播」研究項目，與多間協作學校的師生合作，聯合中華武術家，以虛擬實境技術製作虛擬拳館，體驗及認識中華武術蘊含的傳統文化特質及其傳播方式。本月底，研究團隊將舉辦展覽與公眾分享研究，展覽陳列昔日比武生死狀、拜師帖等，探討中華武術家這數十年來如何傳播，在港澳以至海外傳揚中華武術的技藝與內涵，及近年善用5G技術、人工智能等科技，衝破疆域限制傳播武藝。

孝道中心開幕 倡跨學科研究 「田家炳孝道文化教研中心」亦於1月27日，在樹仁大學開幕。中心提倡跨學科的研究方法，將研究孝文化及其相關學術領域，包括《孝經》文本及孝文化歷史與思想等研究。教研中心的研究成果及所建立的孝道文化資料庫，將應用於高等院校、中小學及各地區的長者學苑的學術及校園和社會活動。

此外，樹仁大學社會學系教授陳蒨及團隊有關於非物質文化遺產，香港潮人盂蘭勝會的研究，亦是以跨學科的方法和數碼技術，於虛擬空間展示和傳承人文歷史知識，實踐數碼人文和知識轉移。她與團隊利用了虛擬實境技術，以過百條360度全景影片，再現了2022年在中山公園舉辦的盂蘭勝會。