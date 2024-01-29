核糖核酸研究卓越 城大學者獲獎

【本報訊】核糖核酸（RNA）在許多生理過程中發揮關鍵作用，而近年研究更發現，其特殊結構更與癌症機理有關。香港城市大學有學者獲RNA學會2024年度傑出青年學者研究獎，表彰他在RNA研究領域的傑出成就，是首位獲得上述青年學者組別獎項的本港科學家。

開發新型工具助治療 RNA在基因表達調控方面起重要作用，例如會傳遞脫氧核糖核酸（DNA）的訊息，以製造蛋白質，在許多生理過程中發揮關鍵作用。RNA會摺疊成不同的結構，其中RNA G-四鏈體（rG4）被近期研究發現與癌症、神經系統疾病和病毒致病機理有關。城大化學系教授郭駿傑團隊研發一種名為「L-RNA核酸適體」的新型工具，它能辨識特定的rG4，有潛力應用於診斷、治療及基礎生物學研究，屬全球首創。

RNA學會讚揚郭駿傑的卓越研究，闡明RNA結構及其在生物學的相互作用，特別是有關rG4對基因表達的調控作用。郭駿傑則表示，對獲獎深感榮幸，作為首位獲該獎項的本港科學家，希望可藉此啟發並鼓勵更多學生從事RNA研究。